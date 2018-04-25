Ярэнерго напоминает об опасности любых действий в охранной зоне ЛЭП

Филиал ПАО «МРСК Центра» -«Ярэнерго» предупреждает, что в охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи установлены особые условия использования территорий.

К охранным зонам ЛЭП относятся участки земли вдоль линий электропередачи, а также воздушное пространство. Боковые границы охранных зон отмеряются от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Кроме того, охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи. Эта территория ограничивается участком земли на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи, по обе стороны от крайних кабелей на 1 метр.

Также к охранным зонам относятся воздушные пространства над и вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера). Эти участки ограничиваются на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, по обе стороны от них. При этом для судоходных водоемов расстояние от ЛЭП составляет 100 метров.

Несанкционированные действия в охранных зонах могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного согласования со стороны сетевой организации юридическим и физическим лицам запрещено проведение мелиоративных работ, связанных с временным затоплением земель, посадка и вырубка деревьев и кустарников. Не разрешено проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Не допускается набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, подниматься на них, размещать любые объекты и предметы в проходов и при подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства

Находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи — также опасно.

В пределах охранных зон нельзя размещать свалки, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов.

Также в охранных зонах ЛЭП запрещается проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей: туристические слеты, спортивные соревнования, развлекательные мероприятия.

В случае обнаружения повреждений на воздушных линиях электропередачи необходимо сообщить об этом по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Telegram и Viber. ​

Бизнес