ООН проведет в июне первую конференцию глав антитеррористических служб

"В июне я созову первую конференцию ООН для глав антитеррористических служб стран-участниц, — отметил Гутерриш. — Ее целью станет усиление многостороннего антитеррористического сотрудничества с помощью новых мировых, региональных и двусторонних форматов".