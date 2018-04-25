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ООН проведет в июне первую конференцию глав антитеррористических служб
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ООН проведет в июне первую конференцию глав антитеррористических служб 

ТАСС 31 минуту назад
СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций проведет в июне первую конференцию руководителей антитеррористических служб стран-участниц, целью которой станет укрепление многосторонней кооперации в борьбе с терроризмом. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш в обращении к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась в Сочи. Послание генерального секретаря огласил его заместитель Юрий Федотов.
"В июне я созову первую конференцию ООН для глав антитеррористических служб стран-участниц, — отметил Гутерриш. — Ее целью станет усиление многостороннего антитеррористического сотрудничества с помощью новых мировых, региональных и двусторонних форматов".
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