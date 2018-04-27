ТОР «Михайловский» в Приморье могут расширить еще на три района

ВЛАДИВОСТОК , 27 апреля. / ТАСС /. Территория опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье, границы которой расширили по инициативе Минвостокразвития, может быть распространена еще на три района края. Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.

ТОР «Михайловский» — сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов. Создана в 2015 году, специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.

"ТОР «Михайловский» является привлекательной площадкой для развития сельского хозяйства. Появляются новые инвесторы, поэтому принято решение расширить размеры ТОРа как внутри районов, так и рассмотреть возможность включения других — Хорольского, Пограничного, Кировского. Создание новых предприятий на данных территориях позволяет развивать экономику, создавать новые рабочие места", — сказал Дубинин.