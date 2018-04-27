ТОР «Михайловский» в Приморье могут расширить еще на три района 

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье, границы которой расширили по инициативе Минвостокразвития, может быть распространена еще на три района края. Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.
ТОР «Михайловский» — сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов. Создана в 2015 году, специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.
"ТОР «Михайловский» является привлекательной площадкой для развития сельского хозяйства. Появляются новые инвесторы, поэтому принято решение расширить размеры ТОРа как внутри районов, так и рассмотреть возможность включения других — Хорольского, Пограничного, Кировского. Создание новых предприятий на данных территориях позволяет развивать экономику, создавать новые рабочие места", — сказал Дубинин.
В границы ТОР «Михайловский» постановлением правительства РФ включены четыре земельных участка под проект молочного производства компании «Тиэйч рус Приморский» (дочерняя структура вьетнамской корпорации TH True Milk). В рамках проекта в два этапа до 2032 года включительно планируется построить животноводческие комплексы для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада. Инвестор намерен перерабатывать более 60 тыс. тонн молока в год, объем вложений, исходя из планов строительства трех ферм и молокозавода, может составить около 16 млрд рублей.