Минвостокразвития инициировало расширение границ ТОР «Михайловский» в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК , 25 апреля. / ТАСС /. Минвостокразвития предложило правительству РФ расширить границы территории опережающего развития (ТОР) «Михаловский» в Приморье под проект молочного производства компании «Тиэйч рус Приморский» (дочерняя структура вьетнамской корпорации TH True Milk). Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Резидент ТОР «Михайловский» — компания «Тиэйч рус Приморский» (дочерняя структура вьетнамской корпорации TH True Milk) — планирует запустить молочное производство. Под реализацию проекта могут расширить границы ТОР «Михайловский» в Приморском крае . Соответствующий проект постановления об увеличении площади ТОР в правительство РФ внесло Минвостокразвития России ", — говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется построить животноводческие комплексы для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада, инвестор планирует перерабатывать более 60 тыс. тонн молока в год. Реализация инвестиционного проекта будет проходить в два этапа до 2032 года включительно. На первом построят один животноводческий комплекс на 5 тыс. голов общего стада, в рамках второго этапа запустят еще два животноводческих комплекса на 10 тыс. голов общего стада и молочный завод. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, может составить около 16 млрд рублей.

Вьетнамский концерн TH Group основали в 2009 году. Он является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме . Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. Под брендом TH True Milk производится продукция без использования сухого молока.

ТОР «Михайловский» — сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. Он создан в 2015 году, специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. На ТОР реализуется девять инвестиционных проектов с объемом инвестиций 61,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития предложило расширить границы еще одной ТОР в Приморье, «Надеждинской», так как площадка занята почти полностью, но есть еще инвесторы, претендующие на создание на ней своих предприятий.