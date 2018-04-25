В Херсоне застрелен бизнесмен, а его охранник тяжело ранен

В Херсонской области Украины полиция расследует убийство коммерсанта. Киллер открыл стрельбу по бизнесмену и его телохранителю, которому удалось выжить.

Преступление было совершено вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона , сообщает

официальный сайт

областного ГУ НП.

По словам соседа убитого, около 19:20 неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена и его спутника, когда они находились во дворе дома N153 по Перекопской улице. В итоге один мужчина скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, киллер вел стрельбу из пистолета. В городе по указанию и. о. начальника полиции Херсонщины Николая Вербицкого был объявлен оперативный план «Сирена», однако задержать убийцу не удалось. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Убийство").

"Мост". Его имя фигурировало в скандальной истории с захватом недвижимого имущества бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Конфликт вокруг развлекательного комплекса экс-мэра

Сам Владимир Сальдо утверждал, что стал жертвой банды рейдеров, которыми руководил родной брат Игоря Пащенко Денис. Он заманил его в Доминиканскую Республику в июне 2016 года под предлогом проведения деловой встречи. Однако там Сальдо похитили «по указанию Дениса», говорил бывший чиновник.

"Отобрали все личное имущество, деньги, мобильные телефоны и планшет, удерживали взаперти с завязанными глазами. Так продолжалось около 50 дней", — вспоминал Сальдо.

На руках у него постоянно были наручники, а на ногах — металлические браслеты.

"Похитители применяли ко мне пытки электрошокером, холодной водой, надавливали на болевые точки, — рассказывал потерпевший. — Пытками занималась группа людей, якобы специально для этого нанятая организатором похищения. По некоторым признакам, могу предположить, что это либо бывшие военные, либо люди со специальной подготовкой".

Похитители требовали выкуп в размере 200 тысяч долларов. Используя телефоны Сальдо, они связались с его родственниками и партнерами, и обманным путем вынудили их передать им права на ряд объектов недвижимости.

По словам Сальдо, похитители также пытались его скомпрометировать. Используя отобранный телефон жертвы, они якобы смонтировали аудиозаписи с голосом экс-мэра Херсона и «сепаратистским содержанием», свидетельствующим о его «сотрудничестве с ФСБ », а потом опубликовали эти записи в социальных сетях на страницах Сальдо. По словам бывшего чиновника, за время его заточения организатор похищения Денис Пащенко как минимум дважды бывал в Херсоне.

Освободиться Владимиру помог сообщник похитителей, являющийся гражданином Болгарии . «Когда удалось выбраться, то руководитель похищения обратился в полицию, сказав, что это он сам стал жертвой похищения», — сказал Сальдо.

25 августа стало известно, что Владимир задержан полицией Доминиканы.

Пресса писала, что в июле, во время странной истории с похищением Владимира Сальдо, Игорь Пащенко действительно был включен в состав учредителей развлекательного комплекса «Затерянный мир» (ООО «БАНС») и фирмы «Оптима», которыми владел экс-мэр.

Напротив, Людмила Федоренко, которая является родной сестрой экс-депутата горсовета Татьяны Варущик, входившей в ближайшее окружение Сальдо, лишилась поста директора «Затерянного мира».

Отметим, что Денис Пащенко подтвердил версию о том, что именно он был похищен Сальдо, а не наоборот. «Факты налицо — он был задержан в моей квартире в момент, когда угрожал моим родственникам, и был в компании своего телохранителя», — сказал Денис.