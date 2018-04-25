OTT-сервисы в Аргентине будут платить НДС

Правительство Аргентины утвердило постановление, которое заставит игроков рынка OTT платить НДС, но это отразится в повышении цен для конечного пользователя.

Согласно Decreto 354, опубликованном в официальном бюллетене республики Аргентина, правительство официально установило, что OTT-платформам, таким как Netflix и Spotify, теперь придется платить налоги. Постановление вступает в силу немедленно.

Спустя почти год дебатов правительство решило, что самым простым юридическим способом обеспечения платежа является взимание платы с конечного пользователя.

Компании, выпустившие кредитные карты, будут непосредственно удерживать сумму НДС, как посреднические агенты и отправлять ее в государственную казну, в то время Федеральное налоговое управление Аргентины (AFIP) будет управлять деньгами.

В результате цены на самый популярный в стране сервис видео по запросу, Netflix, увеличатся. Самый базовый пакет (HD, один экран) будет стоить $10,87 в месяц, а самый дорогой (4K, четыре экрана) будет стоить $16,92.

Коста-Рика и За последний год несколько латиноамериканских стран, таких как Колумбия Уругвай , начали облагать налогами OTT-игроков, стремясь сделать условия рынка равными с другими поставщиками видео, такими как игроки рынка платного ТВ.

ИСТОЧНИК: RAPID TV News