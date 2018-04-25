Паводковая ситуация в Сургуте обещает быть спокойной

Обь-Иртышское управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает, что уровень воды в результате весеннего половодья в Оби может составить от 630 до 700 см. Ожидается, что вскрытие Оби произойдет 10 мая.

Отметим, что опасным показателем считается повышения уровня воды в Оби свыше 776 см. Тогда вероятность того, что участки индивидуальной застройки, расположенные в прибрежной зоне, будут затоплены — повышается.

«На сегодняшний день уровень воды по прогнозу Гидрометеобюро составляет 103 см, что свидетельствует о спокойной паводковой ситуации на территории Сургута », — отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Пухтеев.

Как сообщает ugra-news, на случай, если наступит резкое потепление, что может привести к чрезвычайной ситуации, более 370 спасателей и 198 единиц техники одномоментно будут задействованы для ликвидации проблемы. Более того, муниципальную систему оповещения проверили 22 марта и 5 апреля. Проверка показала, что все технические средства в исправном состоянии и полной готовности. В случае эвакуации в Сургуте организовано 26 пунктов временного размещения, а четыре пункта длительного проживания на базе гостиниц города.

Однако, даже при спокойной паводковой ситуации в Сургуте имеются проблемные зоны, которые традиционно подвержены подтоплению при таянии снега. Речь о поселках Взлетный, Лунный, Лесной и улицах Курортная, Крылова и Московская. Порядка 20 домов, в которых проживают около 70 человек, все-таки будут подтоплены.

При подъеме воды свыше 809 см в зону риска попадают еще 45 участков, вода может зайти примерно в восемь жилых домов. Это участки в вдоль реки Обь в районе улиц Затонской, Речной, Обской, Песчаной, Октябрьской, Революционной, Рыбников, Разведчиков, Школьной, поселка ПСО-34. Туда же входят и четыре гаражных и гаражно-лодочных кооператива по улицам Гагарина и Республики (ЛГК «Нептун», ГСК «Энергетик-7», ПГСК-4 «Гагаринский» и ГК «Энергетик»). Всю необходимую информацию сургутяне теперь могут по единому номеру экстренной службы «112».