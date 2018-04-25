В Верхошижемье в магазине «Красное и Белое», расположенного у детского сада, запретили продажу табачных изделий 

Прокуратура Верхошижемского района провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в деятельности торговых предприятий.
В силу требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
В ходе проверки установлено, что в магазине ООО «Лабиринт — Волга» (магазин «Красное и Белое») в нарушение требований вышеуказанного закона осуществлялась розничная продажа табачной продукции на расстоянии ближе 100 метров от МКДОУ детский сад 2 пгт. Верхошижемье.
«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района руководителю ООО «Лабиринт — Волга» представления, а также направления материалов проверки в управление Роспотребнадзора в Советском районе для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
После вмешательства органов прокуратуры выявленные нарушения законодательства устранены.
Фото — bryansktv.ru