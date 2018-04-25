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Геращенко: после ввода «Северного потока — 2» возрастет угроза нападения РФ на Украину
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Россияне упустили свой исторический шанс
Россияне упустили свой исторический шанс

Геращенко: после ввода «Северного потока — 2» возрастет угроза нападения РФ на Украину 

Свободная пресса 8 минут назад
Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко выступил с призывом препятствовать вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Как сообщает «ФАН», об этом депутат заявил в эфире украинского телевидения. По мнению Геращенко, необходимо сохранить зависимость России от транзита газа через территорию Украины.
По словам депутата, после ввода «Северного потока — 2» украинцы не только лишатся части доходов, но возрастет угроза вооруженного нападения на страну со стороны России. Геращенко надеется, что Вашингтон «образумит» европейские страны, которые выступают за сотрудничество с Россией.
«Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — заявил Геращенко.
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