Геращенко: после ввода «Северного потока — 2» возрастет угроза нападения РФ на Украину

Как сообщает «ФАН», об этом депутат заявил в эфире украинского телевидения. По мнению Геращенко, необходимо сохранить зависимость России от транзита газа через территорию Украины

По словам депутата, после ввода «Северного потока — 2» украинцы не только лишатся части доходов, но возрастет угроза вооруженного нападения на страну со стороны России. Геращенко надеется, что Вашингтон «образумит» европейские страны, которые выступают за сотрудничество с Россией.

«Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — заявил Геращенко.

Новости экономики: Теперь «Северный поток-2» остановит только война