Появились крутые стёкла на iPhone. Продают только оптом

Продают только оптомУ производителей защитных стёкол для смартфонов есть проблема.

Каждый раз, когда в магазинах появляется действительно хорошее стекло, мы и простые покупатели рассказываем о нём. Но спустя пару месяцев на почту приходят жалобы. Мол, вы рекомендовали нам, я купил, а там в коробке совсем другое!

Увы, это стандартная практика китайцев: только первые партии стекол хорошими, а потом быстро «оптимизировать» производство. То есть делать стекла тоньше, экономить на контроле качества, снижать толщину олеофобного слоя или вообще его убирать.

Вот почему я зарекся не рекомендовать стёкла с упоминанием брендов.

Когда на нас вышли дистрибьюторы MOCOLL, мы отмахнулись именно по этой причине. Но затем выяснилось странное.

Что за MOCOLL и почему всё-таки пишем про них?

Бренд MOCOLL существует с 2011 года. То есть ему не 2 года, после которых разваливаются большинство азиатских аксессуарных компаний. А серьёзные такие 7 лет.

Фишка бренда в том, что ребята предлагают стёкла высокого качества в приличной упаковке и набором всех необходимых мелочей для удобной наклейки. А не просто штампуют полиэтиленовые пакетики с полимерными пластинами.

Красивые упаковочки мы любим, так что к нам в офис заехал набор из флагманских стёкол MOCOLL от официальных дистрибьюторов в России . Далее фото, впечатления и один необычный момент, который я раньше никогда не видел.

Кстати, цена на стёкла MOCOLL гораздо меньше, чем можно представить, глядя на коробку.

Какие стёкла делает MOCOLL?

ЛЮБЫЕ.

У MOCOLL реально представлены все существующие виды защитных стёкол. От простых безрамочных до закрывающих всю панель.

Есть интересные новые модели с мягкими рамками или с поляризационным слоем для защиты от любопытных глаз.

Помимо стёкол на дисплей iPhone, бренд производит и стёкла для задней панели. Это особенно актуально владельцам iPhone 8 и iPhone X с их хрупкими корпусами.

Лично мне подобное стекло один раз сэкономило 20 тыс. рублей на ремонт, после чего я ношу такое, не снимая.

Держите часть списка того, что из продукции MOCOLL поставляют в Россию:

стёкла без рамок 2,5D, Storm

стёкла без рамок 2,5D с усиленными рамками, Black Diamond

стёкла с рамками 3D, Gold Diamond

ультрантонкие стёкла 3D для чехлов, Pearl

стёкла 3D с мягкими рамками, Soft Full Cover

стёкла 3D для задней панели, Back Full Cover

наборы из стёкол для задней и передней панели, 3D 2in1 Full Cover

стёкла 2,5D с фильтрацией синего света, 2,5D Blue Light Cut антишпионские стёкла 3D с поляризационным слоем, Black Diamond Privacy

защитные плёнки с олеофобным покрытием для всех моделей MacBook

И еще несколько вариаций, о наличии которых стоит уточнить у российского дистрибьютора.

Проверил сам часть из указанных выше стёкол. Олеофобное покрытие отличное, не экономили на нем. Очень порадовала упаковка и комплект. Всё прилично.

Бонусом к каждому стеклу идет плёнка на заднюю панель. Полезный момент, он нравится клиентам — стоит объяснить своим сотрудникам, чтобы упоминали при продаже.

Есть новая фишка у ребят, я такую не видел

Разбирал пакет со стёклами и наткнулся на это. Что за тюбик и жидкость?

Оказывается, эта штука сейчас набирает обороты, но в России почти никому не известна. Вначале подумайте, для чего при наклейке стекла может понадобится густая жидкость.

Если ответили что-то вроде «чтобы легче клеилось», вы не совсем угадали.

Всем известно, что iPhone может гнуться. Особенно iPhone 6 Plus. Причём не обязательно так гнуться, что это было бы заметно невооруженным глазом. Я сам видел смарты Apple , которые на вид были идеальными, но по факту немного погнутыми.

На такие iPhone практически невозможно наклеить стёкла, потому что корпус банально неровный, и модуль дисплея не лежит так, как должен. Ранее их владельцы были вынуждены использовать плёнки или менять смартфон.

Теперь для таких случаев есть необычное решение.

Тюбик, который на фотке, содержит жидкость для «выравнивания» изъянов iPhone при наклейке защитного стекла. Делается это так:

1. Выдавливаем по тонкой полосе жидкости с левого и правого края дисплея.

2. Прикладываем стекло к дисплею и клеим его как обычно

3. Сухой микрофиброй из комплекта MOCOLL растираем жидкость под дисплеем.

Вскоре жидкость становится «невидимой», заполнив полости, появившиеся из-за неровностей модуля дисплея на погнутом iPhone. И всё, можно использовать. Нанотехнологии, ё-моё.

С этой жидкостью не надо будет объяснять покупателю, что его девайс погнутый, и стёкла для него просто не подходят. Лучше им вообще ничего не объяснять, а просто залить эту штуку, налепить и отдать без проблем.

Обратите внимание, жидкость не входит в комплект со стёклами MOCOLL, её стоит заказать отдельно у ребят-дистрибьюторов.

И ещё кое-что. Есть помощь при наклейке стекла

По себе знаю, насколько непросто наклеить стекло на iPhone идеально ровно. Особенно когда покупатель стоит над душой и поторапливает. А ведь нужно, чтобы вырезы были на месте, датчики ничего не закрывало, и рамки не налезали на активную часть дисплея — иначе начнет злиться и требовать переклейки.

Чтобы упростить этот процесс, дистрибьютор стёкол MOCOLL предоставляет пластиковые трафареты. Они крепятся на смартфон сверху почти как чехол.

По ним удобно выровнять стекло так, чтобы оно легло идеально. Клиенты будут довольны, да и сам процесс наклейки получится ускорить.

Еще трафарет дает приятный плюс: при использовании обычных чехлов наклеенное таким образом стекло не будет отлепляться по углам. Насчет наличия трафаретов для других iPhone (у меня был для X) советую обратиться по контактам ниже.

Где заказать стёкла MOCOLL оптом?

Официальный дистрибьютор в России работает только с оптовыми заказчиками. Это значит, что если вы хотите купить такое стекло, то нужно поискать его в магазинах или запросить его появление на полках у их представителей.

Ну а магазинам — по всем вопросам советую обращаться по контактам ниже. Уверен, доставят хоть в Москву , хоть в Таганрог :.wrapper { padding: 10px;

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Ну а я оставлю себе парочку стёкол. Особенно с поляризационным эффектом. Толщина олеофобного покрытия, качество полимерной рамки и самого стекла на высшем уровне. Не говоря уже о цене.

Так что китайцы умеют делать крутые штуки. Надо просто знать, у кого их покупать.