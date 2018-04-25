Общественность взяла под контроль закупки окружного парламента 

На заседании Общественного совета при Законодательном Собрании автономного округа его участники внесли изменения в перечень, устанавливающий объемы, финансовые лимиты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд окружного парламента.
На заседании была представлена информация о требованиях к услугам подвижной связи общего пользования, автотранспорту, мебели для офисов и компьютерной технике, которые закупает окружной парламент. Общественный совет предложил рекомендации для уточнения отдельных позиций, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
Также участники заседания наметили планы работы совета на ближайшее время. Решили проводить заседания совета ежеквартально, а также познакомиться в течение 2018 года с информацией о деятельности структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания автономного округа. Так, на следующем заседании члены совета намерены обсудить работу окружного парламента с обращениями граждан, рассмотреть корректировки графика госзакупок и утвердить план работы совета.
Общественный совет при Законодательном Собрании автономного округа был сформирован и начал свою работу в декабре 2016 года. В его состав вошли представители региональных общественных объединений, общественных палат региона и одного из муниципалитетов, а также Общероссийского народного фронта. Орган, возглавляемый председателем совета регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» на Ямале Евгением Кирилловым, был создан для обеспечения открытости и прозрачности деятельности законодательного органа, в том числе в сфере государственных закупок, а также для учета потребностей и интересов населения и создания дополнительного механизма обратной связи.