Общественность взяла под контроль закупки окружного парламента

На заседании Общественного совета при Законодательном Собрании автономного округа его участники внесли изменения в перечень, устанавливающий объемы, финансовые лимиты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд окружного парламента.

На заседании была представлена информация о требованиях к услугам подвижной связи общего пользования, автотранспорту, мебели для офисов и компьютерной технике, которые закупает окружной парламент. Общественный совет предложил рекомендации для уточнения отдельных позиций, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

Также участники заседания наметили планы работы совета на ближайшее время. Решили проводить заседания совета ежеквартально, а также познакомиться в течение 2018 года с информацией о деятельности структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания автономного округа. Так, на следующем заседании члены совета намерены обсудить работу окружного парламента с обращениями граждан, рассмотреть корректировки графика госзакупок и утвердить план работы совета.