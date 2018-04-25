Россия на три недели останется без займов 

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Санкции в отношении России на время прервали долговые аппетиты Минфина РФ. Но причина не только в этом, в ближайшие три недели аукционов по размещению ОФЗ не будет. Минфин России в ближайшие три недели обойдется без займов. Причина — праздники. Сегодня ведомство проведет последний аукцион перед перерывом: инвесторам предложат два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму чуть более 30 млрд руб.
Минфин РФ В связи с предстоящими государственными праздниками согласно графику аукционов по размещению ОФЗ во II квартале 2018 г. очередной аукцион по размещению ОФЗ планируется через три недели — 15 мая 2018 г. Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26223 на 15 млрд руб. с погашением 28 февраля 2024 г., а также ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 52002 в объеме 15,061 млрд руб. с погашением 2 февраля 2028 г. Напомним, что после введения санкций со стороны США Минфин на неделю приостановил размещения, а затем не смог продать весь объем предложения. Сейчас, впрочем, ситуация несколько изменилась. Штаты несколько сбавили давление и даже допустили снятие санкций с "РусАла" при определенных условиях, так что сегодняшний аукцион может быть успешным. Российские гособлигации после введения санкций достаточно сильно просели в цене, впрочем, как и рубль, однако массового выхода нерезидентов не наблюдалось, об этом заявил глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский. "В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная: это видно по котировкам наших бумаг. Никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит. С точки зрения уровней доходности ничего сильно изменилось, и доля резидентов, на наш взгляд, принципиально не изменится", — сказал он. Он также отметил, что Россия может выйти на рынок внешних займов в середине осени и пока никак не корректирует свои планы в связи с введением санкций. Впрочем, ситуация так быстро меняется, что сложно даже представить, какой будет ситуация на рынках в целом. Добавим также, что большую часть потерь ОФЗ уже отыграли. Доходности десятилетних бумаг опустились до отметки 7,24%, хотя в моменте достигали 7,8%. В целом пока ситуация на российском рынке госдолга успокаивается. Есть шанс, что после праздников спрос на ОФЗ снова будет высоким, ведь за это время образуется дефицит предложения. Спроса может не быть только в том случае, если на мировых рынках к тому времени начнется хаос, а предпосылки для этого есть.