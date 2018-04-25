В Башкирии восстановили размытую дорогу в посёлок

К вечеру среды, 25 апреля, в Илишевском районе восстановили размытый участок дороги возле посёлка Ибрагимово, где отрезанными от цивилизации оказались четыре дома.

— К 20:00 работы по укладке трех водопропускных труб и насыпи грунта на размытом участке внутрипоселковой дороги завершены. Автомобильное сообщение восстановлено. Проблемных вопросов нет. От граждан жалоб не поступало, — прокомментировали в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле спасателей.

В четверг, 26 апреля, силами местной администрации планируется укрепить участок дороги по обеим сторонам в местах возможного размыва.