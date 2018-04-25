Ещё
В Башкирии восстановили размытую дорогу в посёлок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии восстановили размытую дорогу в посёлок 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
К вечеру среды, 25 апреля, в Илишевском районе восстановили размытый участок дороги возле посёлка Ибрагимово, где отрезанными от цивилизации оказались четыре дома.
— К 20:00 работы по укладке трех водопропускных труб и насыпи грунта на размытом участке внутрипоселковой дороги завершены. Автомобильное сообщение восстановлено. Проблемных вопросов нет. От граждан жалоб не поступало, — прокомментировали в пресс-службе МЧС республики.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле спасателей.
В четверг, 26 апреля, силами местной администрации планируется укрепить участок дороги по обеим сторонам в местах возможного размыва.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе установили вечно зеленый патриотичный арт-объект В Уфе разыскивают 36-летнего жителя Сипайлово Владимира Косухина Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей Башкирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США203
«Бархатная революция»: начался распад коалиции341
МИД обратился к россиянам48
Афганцы перекрыли центр Киева192
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью174
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение