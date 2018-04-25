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Бывший мэр Ярославля и директор радиозавода вновь поборются за места в облдуме
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Бывший мэр Ярославля и директор радиозавода вновь поборются за места в облдуме 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Действующий депутат Ярославской облдумы и бывший мэр столицы региона Виктор Волончунас намерен вновь побороться за место в парламенте. Аналогичное решение принял директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев.
Оба депутата примут участие в партийных праймериз «Единой России». Мероприятие состоится в июне этого года.
«Мне сегодня не стыдно идти на встречи с избирателями, так как за прошедшие пять лет во Фрунзенском районе Ярославля сделано немало», — приводят слова Волончунаса местные СМИ.
В частности депутат уверен, что в скором времени в районе появится поликлиника на тысячу посещений в день.
«Я считаю, что отработал достойно, — отметил в свою очередь Сергей Якушев. — Мы с моим коллегой Виктором Владимировичем Волончунасом достаточно много всего сделали на своем 10 округе. У нас есть желание продолжить свою работу».
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