Бывший мэр Ярославля и директор радиозавода вновь поборются за места в облдуме

Оба депутата примут участие в партийных праймериз «Единой России» . Мероприятие состоится в июне этого года.

«Мне сегодня не стыдно идти на встречи с избирателями, так как за прошедшие пять лет во Фрунзенском районе Ярославля сделано немало», — приводят слова Волончунаса местные СМИ.

В частности депутат уверен, что в скором времени в районе появится поликлиника на тысячу посещений в день.

«Я считаю, что отработал достойно, — отметил в свою очередь Сергей Якушев. — Мы с моим коллегой Виктором Владимировичем Волончунасом достаточно много всего сделали на своем 10 округе. У нас есть желание продолжить свою работу».