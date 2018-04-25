Куряне отпразднуют Первомай

1 мая, в День Весны и Труда, в Курске пройдут праздничные мероприятия, к участию в которых мэрия приглашает жителей и гостей города

В 10.00 от площади Перекальского до Красной площади начнётся праздничное шествие, в котором по традиции участвуют тысячи горожан, включая руководство и коллективы областной и городской администраций, представителей профсоюзных организаций, предприятий и учреждений, общественных организаций, спортсмены, студенты и школьники. В 10.45 на Красной площади состоится праздничный митинг, а затем концерт творческих коллективов, в центре Курска будет организована широкая праздничная торговля.

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 9.00 до 13.00 движение всех видов транспорта будет закрыто по ул. Ленина, Сонина и Красной площади с пропуском городского пассажирского транспорта по ул. Сонина до Знаменского кафедрального собора. Парковка транспортных средств на расстоянии 50 метров от ул. Ленина, Красной площади и площади Перекальского будет запрещена.

От Центрального рынка в Железнодорожный округ можно будет попасть через ул. 2-я Новосёловка, в сторону СХА — через ул. Верхнюю Луговую. Движение всех видов транспорта по пл. Перекальского и ул. Павлова будет приостановлено с 9.30 до 10.00 на период формирования колонн, движение из Железнодорожного окруна будет организовано через ул. Ямскую.

С 9.00 до 13.00 будет закрыто движение троллейбусов по ул. Радищева. Движение микроавтобусов по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будет организовано до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

Движение автобусов в направлении Сеймского округа и Северо-западного жилого района будет организовано от Знаменского собора, в направлении СХА и Железнодорожного округа — от пл. Перекальского, за исключением автобусов, курсирующих по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, и микроавтобусов кольцевого маршрута № 280, движение которых будет организовано по ул. Радищева со всеми остановками.