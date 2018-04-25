СМИ Германии: G7 без Путина не обойдется

Ведущие СМИ упоминали Россию в контексте встречи министров иностранных дел G7 в Торонто. Речь шла о том, что нынешний формат «большой семерки» ограничен в действиях: в нем не представлена Россия, тогда как важнейшие международные проблемы невозможно решить без ее участия.

«Без Путина не обойтись» — под таким заголовком вышла статья в журнале «Шпигель» (23.04). По словам издания, Владимир Путин «незримо присутствовал» в Торонто, когда главы внешнеполитических ведомств G7 обсуждали сирийский конфликт и Украину . Ведь участники беседы неизменно возвращались к фигуре российского президента и к вопросу о том, как «побудить непредсказуемого Путина внести конструктивный вклад». «Шпигель» пришел к примечательному выводу: «Ответ министры не нашли».

Помимо Сирии и Украины, политические разногласия вызвал германо-российский проект «Северный поток — 2», заметила радиостанция «Дойчландфунк» (22.04). «Эта тема также требует содействия России но, здесь, в Торонто, Москвы нет за столом переговоров», — констатировала «Дойчландфунк» и одновременно задалась вопросом, как обстоят дела с возвращением к формату G8.

В ответ СМИ процитировали министра иностранных дел Германии Хайко Мааса (Heiko Maas), который в Торонто заявил о том, что «сейчас это не тема для обсуждения». «Возобновление членства России [в G8] возможно только тогда, когда будет устранена причина, по которой она была исключена, — сказал Маас с намеком на „аннексию Крыма “. — Это целиком и полностью зависит от самой России» (АРД, 22.04).

Однако мнение главы германского МИД не разделяют немецкие политики, представляющие «Левых», а также Свободную демократическую партию Германии (СвДП). Они выступили за то, чтобы пригласить Владимира Путина на саммит G7, который состоится в июне в Канаде

Об этом сообщили, в частности, «Цайт» (22.04) и «Франкфуртер альгемайне» (22.04). «Если Запад действительно всерьез намерен начать конструктивный диалог с Россией, это послужит подходящим поводом, — отметила председатель фракции „Левых“ в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). — G7 вновь должен стать G8».

Представителю СвДП Александру ГрафуЛамбсдорфу (Alexander Graf Lambsdorff) кажется разумным «придать постоянный характер диалогу с Россией и лучше его структурировать». Он считает, что правильным для этого был бы формат G7+1.

СМИ используют любой повод, позволяющий выставить в самом непривлекательном свете все, что связано с предстоящим ЧМ-2018 по футболу. Таким поводом — с подачи российских зоозащитников — воспользовалась радиостанция «Дойчландфунк» (21.04). В ее сюжете речь шла о Волгограде , в котором в ходе подготовки к чемпионату якобы по приказу властей отлавливают и убивают бродячих собак, «чтобы они не портили облик города». Со слов некоей Ларисы, «преподавателя одного из местных вузов и зоозащитницы», «Дойчландфунк» рассказала о том, что «городской приют бездомных животных ежегодно получает 10-12 миллионов для решения проблемы», но вместо этого за животными «устраивают охоту ранним утром, пока никто не видит» и «просто убивают».

И, конечно, авторы сюжета все сделали для того, чтобы аудитория поверила не руководителю городского приюта, которому тоже предоставили слово, а истеричным комментариям зоозащитников вроде «во всей нашей стране не будет порядка, если они застреливают собак».

В комментариях к ситуации вокруг блокировки Телеграм говорилось о «борьбе за свободу интернета» в России. Действия властей в отношении Павла Дурова и созданного им мессенджера считаются «самой жесткой попыткой установить контроль государства над российским сегментом интернета», писала «Штутгартер цайтунг» (22.04). Газета подчеркнула, что в последние несколько лет в России постоянно принимались законы, предусматривавшие ограничение доступа к информации.

Впрочем, издания указали на то, что деятельность Телеграм считают сомнительным и в других странах. Виной тому, как отметила «Вельт» (22.04), «непрозрачность его бизнес-поведения». Кроме того, «террористы так называемого Исламского государства (запрещенная в России организация — прим. ред.) в течение многих месяцев использовали Телеграм как предпочтительную площадку коммуникации и пропаганды».