Без аварий. Как прошёл отопительный сезон в Омской области

Органы власти и надзорные ведомства уверяют: нынешний зимний период для коммунальной сферы региона прошёл успешно. Нет особенных волнений и по поводу будущего. Система выстроилась и стабильно функционирует во всех муниципальных районах и областном центре.

В чём стабильность?

«Я могу охарактеризовать нынешний отопительный сезон одним словом — стабильность. В коммунальной системе нет понятий «хорошо» или «плохо». Стабильно — это достаточно высокая оценка работы отрасли и наших предприятий, — комментирует замминистра строительства и ЖКК региона Дмитрий Шикалов . — Были, конечно, инциденты на сетях тепло-, водо-, электро— и газоснабжения. Но все они устранены в нормативные сроки. А количество тех, для устранения которых потребовалось больше шести нормативных часов, можно пересчитать по пальцам одной руки».

По словам чиновника, подобные ситуации никак не сказались на качестве оказания услуг для населения Омской области . В минстрое отмечают, что в регионе традиционно был достаточно высокий процент готовности всех теплоисточников к старту отопительного периода. Особенно отличился Омск , который три года подряд успешно получает паспорт полной готовности отопительной инфраструктуры. Да и в целом по региону 61% муниципальных районов имели подобные документы. Для сравнения, раньше эта цифра достигала 25%, потом 39%. В общем, динамика положительная.

«Из отрицательных моментов: мы пока не можем решить до конца вопрос погашения задолженности за газ ресурсоснабжающих организаций. Зимой даже была угроза отключения ряда источников. Сейчас перед профильным министерством и администрацией Омска стоит задача помочь устранению проблемы. Для этого работает специальная комиссия под руководством зампреда регионального правительства Сергея Фролова », — подчеркнул Шикалов.

«Суммы, которые задолжали ресурсники газовикам, немаленькие, — соглашается замдиректора департамента городского хозяйства Омска Александр Рюмкин. — Мэр пригласила всех должников на совещание, по итогам которого были разработаны графики погашения. Их исполнение было взято на особый контроль руководством города.

Чиновник подчеркнул, что причины подобных задолженностей ресурсников обычно носят объективный характер. В первую очередь это связано с задолженностью потребителей перед компаниями, обеспечивающими тепло в квартирах».

«Ресурс отгружается именно в зимний период, а платежи от потребителей распределены равномерно на 12 месяцев. В итоге долг возникает зимой, а оплата поступает в течение всего года. Этот дисбаланс существует в интересах конечных потребителей. Кстати, в межотопительный период задолженность падает на 40% за счёт оплаты жителей», — объясняет Александр Рюмкин.

При этом чиновник заметил, что сам отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме. В Омске последние девять отопительных периодов проходят без аварий.

Зачем увеличены расходы?

Что касается следующего отопительного периода, то чиновники уверены: регион сможет подготовиться к нему ещё более успешно. Динамика по сокращению инцидентов должна быть продолжена.

На всех предприятиях, которые осуществляют тепло— и водоснабжение населения, сейчас идёт разработка производственных программ. После чего они представят планы в региональный минстрой, где и будет свёрстан общий для области план ремонтных и подготовительных работ.

Уже сейчас просматриваются первые контуры этой деятельности: планируются капитальный и текущий ремонты, реконструкция сетей и технологического оборудования. В принципе, ресурсники готовятся к стандартному объёму работы.

«С другой стороны, как оценить масштабность перемен? Есть сёла, где мы будем ставить новые газовые модули. На уровне субъекта это текущая работа, а для села это очень важно. Вообще в регионе продолжается программа модернизации, для этого привлекаем как бюджетные, так и внебюджетные инвестиции. И расходы на эти цели растут. Если в прошлом году мы выделяли около 70 млн руб. из субсидий областного бюджета на развитие отрасли, то сейчас уже 220 млн руб.», — заключает Дмитрий Шикалов.