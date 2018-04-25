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СКР попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» под домашний арест
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СКР попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» под домашний арест 

Ведомости 27 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба СКР.
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