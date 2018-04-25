Вдоль Нулевой Продольной новый тротуар расковыряли ради фонарных столбов

В Центральном районе Волгограда на новой пешеходной дорожке вдоль Нулевой Продольной магистрали появилось несколько глубоких дыр. Посреди нового тротуара собираются поставить фонарные столбы. — Каждое утро я совершаю пробежку по набережной. Добегаю от центральной лестницы до танцующего моста. И бегу как раз по стороне вдоль Волги. Очень хороший ровный тротуар был, а теперь дыры, — рассказал V1.ru житель Центрального района. — Мягко говоря, стало неудобно.

По словам волгоградца, в появившихся на тротуаре ямах уже установлены основы под фонарные столбы. — Как я понял, это будут новые световые опоры. Но у меня вопрос: почему они почти посередине пешеходной дорожки, и почему их начали ставить только теперь, ведь приходится ломать новый асфальт.

Горожанин уверен, что фонарные столбы посередине тротуара будут мешать пешеходам и велосипедистам.