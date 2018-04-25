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Травмункт Петрозаводска перестанет работать круглосуточно и в выходные
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Травмункт Петрозаводска перестанет работать круглосуточно и в выходные 

Карельские вести 30 минут назад
Старейшее медицинское учреждение ждет реорганизация.
Травмункт, которому в этом году исполняется 80 лет, ждет реорганизация: приказ об этом уже подписан, сообщает «ГТРК Карелия». Учреждение перестанет работать в выходные дни и по ночам. Изменения вступят в силу в июле, конкретной даты еще нет.
С этого времени с любой травмой с 6 вечера и до 8 утра, а также в выходные нужно будет в БСМП. Как отнеслись к этому сотрудники травмпункта и комментарий главного врача БСМП в материале коллег:
По материалам: ptzgovorit.ru
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