Травмункт Петрозаводска перестанет работать круглосуточно и в выходные

Старейшее медицинское учреждение ждет реорганизация.

Травмункт, которому в этом году исполняется 80 лет, ждет реорганизация: приказ об этом уже подписан, сообщает «ГТРК Карелия ». Учреждение перестанет работать в выходные дни и по ночам. Изменения вступят в силу в июле, конкретной даты еще нет.

С этого времени с любой травмой с 6 вечера и до 8 утра, а также в выходные нужно будет в БСМП. Как отнеслись к этому сотрудники травмпункта и комментарий главного врача БСМП в материале коллег: