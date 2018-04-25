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Пушков: ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию
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Пушков: ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей официальной странице в Twitter прокомментировал заявление главы Совета Европы Турбьерна Ягланда об оплате Россией взноса в бюджет организации.
«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — приводит цитату Пушкова РЕН ТВ.
Напомним, что заморозить выплаты в бюджет Совета Европы, было принято Россией в 2017 году, сообщает «Свободная пресса».
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