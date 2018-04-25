Пушков: ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию

«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — приводит цитату Пушкова РЕН ТВ

Напомним, что заморозить выплаты в бюджет Совета Европы, было принято Россией в 2017 году, сообщает «Свободная пресса».