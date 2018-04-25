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Эксперты АПЭК оценили арктические проекты. У Ямала особая роль
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Эксперты АПЭК оценили арктические проекты. У Ямала особая роль 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главным преимуществом освоения Арктики для России является большой потенциал развития ресурсного сектора (на Арктику приходится около 25% мировых неразведанных запасов), а также создание новых транспортно-логистических систем, отмечают эксперты АПЭК. Именно поэтому вопрос развития арктических территорий на сегодняшний день является приоритетным для государства — вклад этой зоны в ВВП России составляет более 10% (более 20% российского экспорта) при доле в населении около 2%.
Если говорить о территории, то полностью в арктическую зону РФ входят следующие регионы — Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. При этом Ямал выделяется на фоне остальных арктических регионов. Во-первых, это один из самых больших по площади субъектов страны с достаточно развитой промышленной базой, основанной прежде всего на добыче углеводородов, но самое главное — на сегодняшний день Ямал является единственным регионом, где уже реализовано несколько масштабных инфраструктурных проектов, задействующих потенциал российской Арктики.
Для оценки различных направлений развития Арктической зоны России экспертами был подготовлен рэнкинг реализованных и перспективных арктических проектов. Он создавался на основании следующие аспектов: вклад в развитие макрорегиона, целесообразность, влияние на качество жизни населения, формат реализации. Проще говоря, эксперты АПЭК составили топ-10 арктических проектов.
Под номером 1 в списке идет морской порт в районе поселка Саббета. В ходе его строительства созданы новые рабочие места не только в ЯНАО, но и в других регионах, отмечают аналитики. Также, по их мнению, порт становится одним из крупнейших логистических узлов не только на Крайнем Севере, но и в стране, а его открытие способствует многократному росту грузопотока и развитию Северного морского пути.
Второй проект, согласно рейтингу, завод «Ямал СПГ», который также поспособствовал созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности российской экономики в современных реалиях. Первая очередь «Ямал СПГ» была запущена в эксплуатацию в конце ноября 2017 года, старт отгрузке первой партии газа дал лично Президент России Владимир Путин.
На третьем месте в списке эксперты выделили Северный широтных ход. Один из самых крупных инфраструктурных проектов Арктики реализуется также на Ямале. Железнодорожная магистраль, которая должна связать Северную железную дорогу со Свердловской (сейчас ж/д сеть на Ямале представлена двумя несвязанными между собой участками). В российской Арктике появится железнодорожный коридор в 700 километров, эта магистраль откроет кратчайший путь от промышленных центров Урала к Северному морскому пути. Как считают эксперты, по окончанию строительства СШХ станет драйвером развития многих отраслей промышленности РФ. В результате будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.
Как отмечают эксперты АПЭК, проекты, реализуемые на Ямале, задают направления развития Арктической зоны в целом, так что в дальнейшем вся инфраструктура вдоль Северного морского пути будет создаваться с учетом развития потенциала этого региона. Кроме того, как отмечается в докладе, власти региона делают акцент на привлечение частных инвесторов.
«В ямальских проектах достаточно высокая доля внебюджетных источников финансирования, что существенно снижает нагрузку на государство и позволяет реализовывать одновременно несколько проектов. Такая стратегия доказала свою эффективность даже в условиях санкций», — отмечают авторы исследования. В десятке Ямал также представлен проектами «Железнодорожная магистраль»Бованенково — Сабетта» и «Арктик СПГ-2».
«Все наши проекты работают как инвестиции в будущее российской Арктики. Мы уже создаем новые компетенции, переходим на глубокую переработку, выбираем инновационную, в том числе цифровую экономику, чтобы быть в тренде мировой экономики. На Ямале именно такие проекты», — ранее говорил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
Помимо ямальских проектов, в рэнкинг попали: «Мурманский транспортный узел», «Модернизация ледокольного флота», «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», «Береговая база обеспечения шельфовой добычи», «Баренцкомур»/«Белкомур»/«Карскомур».
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