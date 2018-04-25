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Новосибирцев приглашают 9 мая на празднование Дня Победы
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Новосибирцев приглашают 9 мая на празднование Дня Победы 

АиФ-Новосибирск 50 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Приближается большой праздник — День Победы — праздник, который объединяет всех нас, который наполняет радостью и гордостью наши сердца. По-прежнему в памяти остается тот великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, который подарил нам жизнь и мирное небо над головой.
9 мая в 12:00 редакция «Аргументы и факты на Оби» и Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова и приглашают всех празднования Дня Победы.
В этот день все новосибирцы в парке могут послушать песни военных лет, посмотреть концерт танцевальных коллективов, обменяться военными историями своих дедов и прадедов, поучаствовать в мастер-классах. Во время праздника все желающие смогут получить георгиевскую ленточку, ставшую неотъемлемым символом Победы в Великой Отечественной Войне.
9 мая приходите в Парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1А. Вход — свободный.
Парк им. С. М. Кирова
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