Новосибирцев приглашают 9 мая на празднование Дня Победы

Приближается большой праздник — День Победы — праздник, который объединяет всех нас, который наполняет радостью и гордостью наши сердца. По-прежнему в памяти остается тот великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, который подарил нам жизнь и мирное небо над головой.

9 мая в 12:00 редакция « Аргументы и факты на Оби » и Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова и приглашают всех празднования Дня Победы.

В этот день все новосибирцы в парке могут послушать песни военных лет, посмотреть концерт танцевальных коллективов, обменяться военными историями своих дедов и прадедов, поучаствовать в мастер-классах. Во время праздника все желающие смогут получить георгиевскую ленточку, ставшую неотъемлемым символом Победы в Великой Отечественной Войне.

9 мая приходите в Парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1А. Вход — свободный.

Парк им. С. М. Кирова