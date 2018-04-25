В Адыгее за год выпустили сельхозпродукции на 21,4 млрд рублей

В докладе о деятельности Кабмина РА за 2017 год Глава РА Мурат Кумпилов подробно остановился на вопросах развития агропромышленного комплекса региона.

«Агропромышленный комплекс традиционно является основополагающей отраслью в экономике Республики Адыгея. Постепенно идет изменение структуры сельского хозяйства от производства зерна к овощеводству, садоводству, выращиванию ягод», — отметил Мурат Кумпилов.

Большое внимание уделяется закладке многолетних насаждений. Ежегодно увеличивается общая площадь плодово-ягодных насаждений в Адыгее — сегодня она составляет 3,5 тысяч гектаров. Общая площадь садов интенсивного типа в республике увеличилась до 1857 га, из которых 230 га заложены в 2017 году.

Одним из основных механизмов стимулирования малых форм хозяйствования стала грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса выделено 353 млн рублей. Гранты получил 31 фермер на создание и развитие КФХ и 2 хозяйства — на развитие семейных животноводческих ферм.

Глава Адыгеи также отметил, что в прошлом году объем производства продукции сельского хозяйства составил 21,4 млрд рублей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 614,2 тыс. тонн. Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 30,5 тыс. тонн, молока — 122 тыс. тонн. По итогам 2017 года наблюдается рост производства основных видов пищевой продукции. Так, адыгейского сыра произведено 12,8 тыс. тонн, 26,5 тонн сыра было экспортировано.

«Сегодня стоит задача увеличивать экспорт. И это реальные планы. С 2018 года мы начинаем экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», — отметил Мурат Кумпилов.

В целом Адыгея выходит на хорошие показатели по экспорту продукции. В 2017 году 20 тонн меда экспортированы в Швецию, 20 тысяч тонн растительных масел — в Израиль и Китай.

В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 2017 году выделено 100 млн рублей. Они направлены на создание условий для жизни в сельской местности: строятся школы, ФАПы, дороги, газопроводы, водопроводы. Эта работа будет продолжена. В 2018 году по государственной программе «Устойчивое развитие территорий» Адыгея получит более 104 млн рублей из федерального бюджета.