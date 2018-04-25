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В Адыгее за год произвели сельхозпродукции на 21,4 млрд рублей
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В Адыгее за год произвели сельхозпродукции на 21,4 млрд рублей 

АиФ Адыгея 56 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В докладе о деятельности Кабмина РА за 2017 год глава РА Мурат Кумпилов подробно остановился на вопросах развития агропромышленного комплекса региона.
«Агропромышленный комплекс традиционно является основополагающей отраслью в структуре экономики Республики Адыгея. Постепенно идет изменение структуры сельского хозяйства от производства зерна к овощеводству, садоводству, выращиванию ягод», — отметил Мурат Кумпилов.
Большое внимание уделяется закладке многолетних насаждений. Ежегодно увеличивается общая площадь плодово-ягодных насаждений в Адыгее, сегодня она составляет 3,5 тысяч гектаров. Общая площадь садов интенсивного типа в республике составляет 1857 га, из которых 230 га заложены в 2017 году.
Одним из основных механизмов стимулирования малых форм хозяйствования является грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса выделено 353 млн рублей. Гранты получил 31 фермер на создание и развитие КФХ и 2 хозяйства — на развитие семейных животноводческих ферм.
Глава Адыгеи также отметил, что в прошлом году объем производства продукции сельского хозяйства составил 21,4 млрд рублей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 614,2 тыс. тонн. Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 30,5 тыс. тонн, молока — 122 тыс. тонн. По итогам 2017 года наблюдается рост производства основных видов пищевой продукции. Так, адыгейского сыра произведено12,8 тыс. тонн.
«Адыгейский сыр — наш уникальный брендовый продукт. Он имеет реальные перспективы завоевать зарубежный рынок. Мы уже экспортируем адыгейский сыр, вышли на рынок Германии еще в 2012 году. Всего в 2017 году было экспортировано 26,5 тонн сыра. Сегодня стоит задача увеличивать экспорт. И это реальные планы. С 2018 года мы начинаем экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», — отметил Мурат Кумпилов.
В целом Адыгея выходит на хорошие показатели по экспорту продукции. В 2017 году 20 тонн меда экспортированы в Швецию, 20 тысяч тонн растительных масел — в Израиль и Китай.
В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 2017 году выделено 100 млн рублей. Они направлены на создание условий для жизни в сельской местности: строятся школы, ФАПы, дороги, газопроводы, водопроводы. Эта работа будет продолжена. В 2018 году по государственной программе «Устойчивое развитие территорий» Адыгея получит более 104 млн рублей из федерального бюджета.
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