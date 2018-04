Объявляю вас мужем и роботом: брак будущего 

Будущее почти наступило. Умный дом может контролировать всё, что происходит в квартире, начиная от управления светом и заканчивая уборкой. В наших карманах хранятся смартфоны, с помощью которых мы не только общаемся с другими людьми и снимаем окружающий мир, но и получаем доступ к огромному потоку информации.

Их работа осуществлялась с помощью захватов на конце и шестиосевых датчиков усилия: один робот удерживал детали, а другой вставлял шканты и соединял компоненты. Видеть процесс сборки им помогала специально установленная 3D-камера.

От насилия перейдём к более приятным вещам. А именно к секс-роботам. Сейчас в мире появляется всё больше и больше компаний, занимающихся производством игрушек для взрослых. Эти «изделия» имеют схожее с человеком тело и даже могут двигаться и разговаривать с вами. Навыки у секс-роботов, конечно, ограничены, но потенциал у подобных проектов революционный.

Тем не менее, безопаснее они от этого не станут. Как считает профессор робототехники и искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэль Шарки, таких секс-кукол можно будет не только взломать, но и управлять ими удалённо. Преступники могут попытаться нанести вред человеку и даже, по словам Шарки, попытаться изнасиловать человека. В этом случае всё будет зависеть от цифровой защиты механизма.

Но некоторые люди настолько доверяют машинам, что начинают по-настоящему привязываться к ним. И не просто привязываться, а испытывать к ним чувства. Так, 20-летняя жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан хочет выйти замуж за… свой тетрис. Она заявила, что никогда не испытывала любовных чувств к людям, только к неодушевлённым предметам. Например, перед тетрисом Нурул «встречалась» с калькулятором по имени Пьер.

Ещё дальше пошёл китайский инженер Чжэн Цзяцзя. Он своими руками создал «идеальную женщину» Ин Ин и даже «вступил в брак» с ней. Церемония хоть и была неофициальной, за то на ней присутствовали мать и друзья жениха. Свой поступок Цзяцзя объяснил тем, что просто не смог найти девушки среди реальных людей. К слову, Ин Ин знает несколько слов, способна распознавать изображения и различает китайские иероглифы. Инженер намерен улучшить девушку, чтобы она могла самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.

После таких новостей невольно задаёшься вопросом: смогут ли в будущем люди вступать в официальный брак с роботами, и если да, то когда это может случиться? Автор книги Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships Дэвид Леви считает, что ждать осталось не так уж и долго. По его словам, подобные союзы могут быть узаконены уже в 2050 году. Его предсказание поддержал и профессор компьютерных наук в Лондонском городском университете и директор Лаборатории смешанной реальности в Сингапуре Эйдриан Чеок. Правда, добавил, что жить с роботами люди начнут задолго до этого.