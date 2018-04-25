Объявляю вас мужем и роботом: брак будущего

Будущее почти наступило. Умный дом может контролировать всё, что происходит в квартире, начиная от управления светом и заканчивая уборкой. В наших карманах хранятся смартфоны, с помощью которых мы не только общаемся с другими людьми и снимаем окружающий мир, но и получаем доступ к огромному потоку информации.

Учёные также сделали огромный шаг вперёд в области робототехники. Машины заменяют людей на заводах и в разы увеличивают производство продукции. Так, например, на днях компания специалисты из Наньянского технологического университета опубликовали интересный ролик. В нём два робота-манипулятора собрали стул из IKEA за 20 минут.

Их работа осуществлялась с помощью захватов на конце и шестиосевых датчиков усилия: один робот удерживал детали, а другой вставлял шканты и соединял компоненты. Видеть процесс сборки им помогала специально установленная 3D-камера.

Сейчас роботы выступают не только как рабочий инструмент, но и становятся главными участниками многих развлекательных шоу. Например, в США в начале 90-х существовала программа RobotWars («Битвы роботов»). В ней машины, созданные как любителями, так и профессионалами, сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. Конечно, не так, как это было показано в фильме «Живая сталь» с Хью Джекманом , но всё равно это смотрелось эффектно. Позже соревнования роботов стали переместились и в Великобританию . Что касается нашей страны, то в 2016 году в России прошёл национальный чемпионат по спортивным боям роботов, одним из организаторов которого выступил Московский технологический институт.

От насилия перейдём к более приятным вещам. А именно к секс-роботам. Сейчас в мире появляется всё больше и больше компаний, занимающихся производством игрушек для взрослых. Эти «изделия» имеют схожее с человеком тело и даже могут двигаться и разговаривать с вами. Навыки у секс-роботов, конечно, ограничены, но потенциал у подобных проектов революционный.

На прошлой неделе мы писали, что в Москве открывается первый легальный бордель, где гостей будут встречать вот такие необычные «жрицы любви» с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом. В будущем подобных заведений будет становиться больше, и, скорее всего, они составят серьёзную конкуренцию настоящим «ночным бабочкам».

Тем не менее, безопаснее они от этого не станут. Как считает профессор робототехники и искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэль Шарки, таких секс-кукол можно будет не только взломать, но и управлять ими удалённо. Преступники могут попытаться нанести вред человеку и даже, по словам Шарки, попытаться изнасиловать человека. В этом случае всё будет зависеть от цифровой защиты механизма.

Но некоторые люди настолько доверяют машинам, что начинают по-настоящему привязываться к ним. И не просто привязываться, а испытывать к ним чувства. Так, 20-летняя жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан хочет выйти замуж за… свой тетрис. Она заявила, что никогда не испытывала любовных чувств к людям, только к неодушевлённым предметам. Например, перед тетрисом Нурул «встречалась» с калькулятором по имени Пьер.

Ещё дальше пошёл китайский инженер Чжэн Цзяцзя. Он своими руками создал «идеальную женщину» Ин Ин и даже «вступил в брак» с ней. Церемония хоть и была неофициальной, за то на ней присутствовали мать и друзья жениха. Свой поступок Цзяцзя объяснил тем, что просто не смог найти девушки среди реальных людей. К слову, Ин Ин знает несколько слов, способна распознавать изображения и различает китайские иероглифы. Инженер намерен улучшить девушку, чтобы она могла самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.

После таких новостей невольно задаёшься вопросом: смогут ли в будущем люди вступать в официальный брак с роботами, и если да, то когда это может случиться? Автор книги Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships Дэвид Леви считает, что ждать осталось не так уж и долго. По его словам, подобные союзы могут быть узаконены уже в 2050 году. Его предсказание поддержал и профессор компьютерных наук в Лондонском городском университете и директор Лаборатории смешанной реальности в Сингапуре Эйдриан Чеок. Правда, добавил, что жить с роботами люди начнут задолго до этого.

Первым местом, где будет разрешены браки между людьми и роботами, как предполагают многие учёные и исследователи, станет американский штат Массачусетс. Он известен как один из самых левых и либеральных из американских штатов, и именно там впервые в истории США начали регистрировать однополые браки. К тому же, в Массачусетсе находятся ведущие лаборатории, занятые работой над искусственным интеллектом, а также Массачусетский технологический институт, новатор в областях робототехники и ИИ.

Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin

Если вам чужды такие мысли, то объяснить логику людей, которые уже сблизились с андроидами или хотят это сделать в ближайшем будущем, достаточно просто. Дело в том, что робот — это механизм с определённым набором задач. Такие машины можно будет запрограммировать специально под себя: они будут знать ваши любимые фильмы и музыку, что вы предпочитаете в еде, чем вы любите заниматься в свободное время и прочие мелочи. Роботы будут привязаны к одному человеку и никогда не предадут хозяина. Согласитесь, что это значительным образом сокращает поиск второй половинки.

С практической стороны тоже всё замечательно. Им не нужен сон, они не испытывают голод или жажду, и вам совсем необязательно дарить им подарки, чтобы сделать приятное. Здесь, конечно, встаёт вопрос энергопитания этих роботов (счета за свет или «батарейки» для роботов могут заметно ударить по кошельку), но инженеры наверняка смогут что-то с этим сделать.

Как бы дико не звучали все эти теории и предсказания, с каждым годом люди всё больше сближаются с технологиями и гаджетами, и даже становятся от них зависимыми. Симбиоз человека и машины в наше время уже не кажется столь фантастическим, так почему же отношения между людьми и роботами не могут стать реальностью?