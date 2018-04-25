Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о дневнике отца с секретами его трюков

Сто лет со дня рождения народного артиста СССР Арутюна Акопяна (1928-2005) исполняется в среду. За время работы на эстраде иллюзионист подготовил около тысячи номеров. Наибольшего успеха Арутюн Акопян достиг, выступая в жанре иллюзиониста-манипулятора.

"После того как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье", — рассказал Амаяк Акопян.

"И там есть дневник, в котором папа раскрывает многие свои коронные трюки. Но в нем было условие — опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи — если кому-то это будет интересно", — отметил артист.