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Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о дневнике отца с секретами его трюков
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Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о дневнике отца с секретами его трюков 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Всемирно известный мастер иллюзионного жанра Арутюн Акопян завещал раскрыть секреты его коронных трюков не раньше, чем через 100 лет со дня своего рождения, этот срок наступил, и дневник иллюзиониста может быть издан, рассказал в интервью РИА Новости сын легендарного артиста, известный иллюзионист Амаяк Акопян.
Сто лет со дня рождения народного артиста СССР Арутюна Акопяна (1928-2005) исполняется в среду. За время работы на эстраде иллюзионист подготовил около тысячи номеров. Наибольшего успеха Арутюн Акопян достиг, выступая в жанре иллюзиониста-манипулятора.
"После того как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье", — рассказал Амаяк Акопян.
"И там есть дневник, в котором папа раскрывает многие свои коронные трюки. Но в нем было условие — опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи — если кому-то это будет интересно", — отметил артист.
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