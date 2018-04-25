«Нафтогаз» раскритиковал идею реализации «Газпромом» проекта «Северный поток-3»

«В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб», — заявили в «Нафтогазе», комментируя слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева

24 апреля Медведев заявил, что «Газпром» не исключает возможности строительства газопровода «Северный поток-3», если ЕС подтвердит потребность в импорте российского газа.

«Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо… Если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал он.

Медведев пояснил, что пока этот проект не обсуждается, но «ситуация может сложиться таким образом».