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Дорожное покрытие на улице Косыгина в Москве начали ремонтировать
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Дорожное покрытие на улице Косыгина в Москве начали ремонтировать 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства приступил к текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Косыгина, работы ведутся на участке от улицы Мосфильмовская до Ленинского проспекта, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в среду.
"Работы на объекте начались в минувшие выходные. В настоящее время специалисты производят замену бортового камня. Также, в ночное время выполняются работы по фрезерованию существующего дорожного покрытия. Всего на участке планируется отремонтировать около 140 тысяч квадратных метров проезжей части, более 20 тысяч квадратных метров тротуара прилегающей аллеи на ул. Косыгина и заменить 30 тысяч метров бордюрного камня" — сообщил Бирюков.
Протяженность объекта составляет 4,5 километра. Для устройства нового дорожного покрытия проезжей части потребуется 23 тысячи тонн щебеночно–мастичной асфальтобетонной смеси и 3,5 тысячи тонн песчаного асфальтобетона для устройства тротуара, которые будут произведены на собственных заводах ГБУ «Автомобильные дороги». Все работы проводятся с частичным ограничением движения.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, улица Косыгина относится к объектам, которые активно задействуют этим летом во время проведения первого в истории России чемпионата мира по футболу. Именно улица Косыгина ведет болельщиков к специально организованной фан-зоне на Воробьевых горах с установленными большими экранами для трансляции матчей мирового первенства.
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