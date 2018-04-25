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В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая
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В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая 

Lenta.ru 59 минут назад
В аэропорту Рио де Жанейро таможенники изъяли 100 килограммов героина и 50 килограммов взрывчатки, сообщает Globovision.
Из-за проблем с документами, груз, который был задекларирован как флутиказон — химикат, используемый для изготовления средств от заложенности носа, — был задержан в аэропорту в сентябре прошлого года.
Помимо центнера героина в контейнере обнаружили пикриновую кислоту, пишет издание. Вещество используется для изготовления взрывчатки, гранат и другого оружия.
Почему прибывший полгода назад из Китая груз решили проверить только сейчас, не уточняется.
Летом 2016 года в Бразилии полицейские изъяли партию из 93 пакетиков с наркотиками с изображением логотипа летних Олимпийских игр. Помимо него на пакетах была предупреждающая надпись о запрете на использование рядом с детьми.
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