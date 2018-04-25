В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая

В аэропорту Рио де Жанейро таможенники изъяли 100 килограммов героина и 50 килограммов взрывчатки, сообщает Globovision.

Из-за проблем с документами, груз, который был задекларирован как флутиказон — химикат, используемый для изготовления средств от заложенности носа, — был задержан в аэропорту в сентябре прошлого года.

Помимо центнера героина в контейнере обнаружили пикриновую кислоту, пишет издание. Вещество используется для изготовления взрывчатки, гранат и другого оружия.

Почему прибывший полгода назад из Китая груз решили проверить только сейчас, не уточняется.