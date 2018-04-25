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Студентам ДВФУ предложили разработать новую стилистику оформления ВЭФ
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Студентам ДВФУ предложили разработать новую стилистику оформления ВЭФ 

Prim.News 1 час назад
Объявлен соответствующий конкурс.
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приглашаются к участию в конкурсе на создание новой стилистики IV Восточного экономического форума (ВЭФ). Лучшая работа будет использоваться в оформлении одного из крупнейших политических и экономических событий года в России, передает пресс-служба ДВФУ.
Конкурс организован фондом «Росконгресс», работы принимаются в департаменте искусств и дизайна Школы гуманитарных наук ДВФУ (корпус G, ауд. G357) и по электронной почте contest@forumvostok.ru до 31 мая 2018 года.
Согласно регламенту конкурса, новая стилистика оформления форума должна соответствовать основным и неотъемлемым чертам ВЭФ, отображать его международный, экономический статус, ассоциироваться с молодым, активным, новаторским, бизнес-ориентированным событием. При разработке дизайна конкурсантам предлагается также учитывать место проведения форума, особенности Владивостока и кампуса Дальневосточного федерального университета.
С 1 по 14 июня 2018 года конкурсные работы оценит жюри, в которое войдут эксперты в области графического дизайна, оформления деловых и выставочных зон. Победитель будет объявлен не позднее 29 июня 2018 года.
Лучшая работа будет интегрирована в стилистику оформления IV Восточного экономического форума, который состоится в ДВФУ 11-13 сентября 2018 года. Победитель также получит возможность пройти стажировку в качестве помощника руководителя рабочей группы по оформлению площадки ВЭФ в кампусе университета.
Подробная информация о конкурсе, технических требованиях к работам и критериях оценки доступна в регламенте. Брендбук ВЭФ можно скачать по ссылке.
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