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В администрации Владивостока рассказали, как идёт очистка побережья Амурского залива от мазута
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В администрации Владивостока рассказали, как идёт очистка побережья Амурского залива от мазута 

Prim.News 1 час назад
С побережья вывезли уже более 85 тонн загрязненного грунта.
Во Владивостоке в районе станции Океанской на прибрежной полосе Амурского залива завершается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» вывезло с побережья уже более 85 тонн загрязненного нефтью грунта.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов завершаются. На прибрежной полосе в районе улицы Лянчихинской работают экскаватор, погрузчик, самосвалы и бригада рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий». Площадь очистки на данный момент составляет более 2500 квадратных метров.
Специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, поэтому администрация Владивостока направила официальное письмо в Минобороны РФ с просьбой принять необходимые меры по очистке от нанесенных нефтепродуктов прибрежную территорию.
Кроме того, обращения были направлены в УМВД России по городу Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования и привлечения виновных лиц к административной ответственности. Не дожидаясь принятия мер ответственными лицами, муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на прибрежной полосе Амурского залива в районе станции Океанская.
Валентина Козлова, пресс-служба администрации Владивостока
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