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В России отменяются сберкнижки на предъявителя
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В России отменяются сберкнижки на предъявителя 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
В России прекращается обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя — теперь и те, и другие могут быть только именными.
Закон об этом подписал президент Владимир Путин, его публикует»Российская газета». Он вступает в силу с 1 июня 2018 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что необходимость отмены сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя обусловлена борьбой с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма — такие ценные бумаги позволяют идентифицировать лишь лицо, которому они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте. При этом в пояснительной записке указывалось, что сберсертификаты могут быть и привлекательной формой для размещения средств населения.
В законе четыре ключевых нововведения. Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными (среди последних неименных практически уже нет). Держателями сберсертификатов могут быть физлица и ИП, бумаги включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 миллиона рублей). Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают. Также банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.
Изменения могут привести и к снижению спроса на сберсертификаты, допускает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Именные сертификаты, как и вклады, подпадают под страхование вкладов, но это означает, что банки не смогут предложить повышенную доходность по ним за счет экономии на взносах в систему страхования вкладов. Сертификаты будут отличаться от вкладов возможностью передачи его другому лицу, но такая опция востребована очень ограниченным кругом клиентов», — говорит аналитик.
По материалам: ptzgovorit.ru
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