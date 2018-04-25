Учёные прошли по маршрутам кочевий тазовских оленеводов

Завершились две экспедиции в Тазовский район, где сотрудники Научного центра изучения Арктики проводили исследования социально-экономических факторов жизнедеятельности и социального самочувствия коренного населения округа.

Учёных интересовал широкий круг вопросов — от необходимого количества оленей в домохозяйствах оленеводов до влияния нефтегазового комплекса на их жизнь. Оленеводы отмечали на карте свои маршруты кочевий и давали оценку состоянию сезонных пастбищ, — сообщили в Научном центре изучения Арктики.

Исследования проводились социологическими методами. Научный сотрудник центра изучения Арктики и Западно-Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Валерий Кибенко работал в районном центре Тазовский и селе Гыда, где опросил 58 семей оленеводов-частников. Младший научный сотрудник центра Сергей Зуев проводил исследования в селе Антипаюта и на межселенных территориях между поселком Тазовский, селами Антипаюта, Находка и факторией Хальмеряха, преодолев на снегоходе 540 километров и опросив 44 семьи.

Экспедиции проводились в рамках реализации «дорожной карты» научных исследований в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера. Как рассказал Валерий Кибенко, исследования актуальны в связи с истощением оленьих пастбищ, заметными последствиями глобальных климатических изменений в Арктике, такими, как аномально жаркое лето, оттепели зимой или холодными снежными зимами, а также реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

«Интересны и хозяйственные связи с другими муниципалитетами округа, а также с Красноярским краем , откуда тундровики Тазовского района переняли такой вид кочевого жилища как балок. Он не требует строительства и разборки во время кочевий, заметно облегчает быт и труд оленеводов», — рассказал Валерий Кибенко.

Добавим, что в 2017 году Валерий Кибенко и Сергей Зуев провели аналогичные исследования жизнедеятельности оленеводческих хозяйств в Ямальском районе, опросив 113 семей оленеводов. По результатам исследований были составлены аналитические записки для органов власти.