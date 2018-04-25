Ещё
Учёные прошли по маршрутам кочевий тазовских оленеводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные прошли по маршрутам кочевий тазовских оленеводов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завершились две экспедиции в Тазовский район, где сотрудники Научного центра изучения Арктики проводили исследования социально-экономических факторов жизнедеятельности и социального самочувствия коренного населения округа.
Учёных интересовал широкий круг вопросов — от необходимого количества оленей в домохозяйствах оленеводов до влияния нефтегазового комплекса на их жизнь. Оленеводы отмечали на карте свои маршруты кочевий и давали оценку состоянию сезонных пастбищ, — сообщили в Научном центре изучения Арктики.
Исследования проводились социологическими методами. Научный сотрудник центра изучения Арктики и Западно-Сибирского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Валерий Кибенко работал в районном центре Тазовский и селе Гыда, где опросил 58 семей оленеводов-частников. Младший научный сотрудник центра Сергей Зуев проводил исследования в селе Антипаюта и на межселенных территориях между поселком Тазовский, селами Антипаюта, Находка и факторией Хальмеряха, преодолев на снегоходе 540 километров и опросив 44 семьи.
Экспедиции проводились в рамках реализации «дорожной карты» научных исследований в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера. Как рассказал Валерий Кибенко, исследования актуальны в связи с истощением оленьих пастбищ, заметными последствиями глобальных климатических изменений в Арктике, такими, как аномально жаркое лето, оттепели зимой или холодными снежными зимами, а также реализацией крупных энергетических и инфраструктурных проектов.
«Интересны и хозяйственные связи с другими муниципалитетами округа, а также с Красноярским краем, откуда тундровики Тазовского района переняли такой вид кочевого жилища как балок. Он не требует строительства и разборки во время кочевий, заметно облегчает быт и труд оленеводов», — рассказал Валерий Кибенко.
Добавим, что в 2017 году Валерий Кибенко и Сергей Зуев провели аналогичные исследования жизнедеятельности оленеводческих хозяйств в Ямальском районе, опросив 113 семей оленеводов. По результатам исследований были составлены аналитические записки для органов власти.
ИА Север-Пресс: последние новости
Дмитрий Кобылкин: На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь Транспортные проекты Ямала получили поддержку депутатов Госдумы России Первого сентября гыданские дети пойдут в новую школу-интернат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс167
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»34
Кремль сменит формат инаугурации297
Садальский раскрыл тайну Галкина16
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы23
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение