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Таможенники нашли 100 кг героина в аэропорту Рио‐де‐Жанейро
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Таможенники нашли 100 кг героина в аэропорту Рио‐де‐Жанейро 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники таможни аэропорта Рио‐де‐Жанейро в Бразилии нашли в прибывшем из Китая грузе порядка 50 килограммов взрывчатки и около 100 килограммов героина. Об этом сообщил телеканал Globovision.
Груз, как ни парадоксально, задержали в воздушной гавани еще в сентябре 2017 года. Причиной этому послужили проблемы с документами.
Проверить его содержимое таможня решила только сейчас.
В ходе проверки в бочках нашли наркотики и взрывчатку. Груз доставляли под видом химических веществ для производства медицинских капель.
Полиция Норвегии заподозрила 30-летнего россиянина в незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчину задержали в Осло. Теперь его ждет суд.
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