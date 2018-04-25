Таможенники нашли 100 кг героина в аэропорту Рио‐де‐Жанейро

Сотрудники таможни аэропорта Рио‐де‐Жанейро в Бразилии нашли в прибывшем из Китая грузе порядка 50 килограммов взрывчатки и около 100 килограммов героина. Об этом сообщил телеканал Globovision.

Груз, как ни парадоксально, задержали в воздушной гавани еще в сентябре 2017 года. Причиной этому послужили проблемы с документами.

Проверить его содержимое таможня решила только сейчас.

В ходе проверки в бочках нашли наркотики и взрывчатку. Груз доставляли под видом химических веществ для производства медицинских капель.