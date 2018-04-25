Представлены налоговые позиции высших судов по итогам 1 квартала 2018 года

ФНС подготовила обзор наиболее важных, на ее взгляд, решений КС РФ и ВС РФ по налоговым спорам.

Всего в список вошли 17 дел. Среди них, в частности, дела со следующими выводами:

— налоговый агент, который правильно исчислил суммы налога, но не перечислил его в бюджет, может быть освобожден от ответственности на основании п. 4 ст. 81 НК РФ, если он уплатил налог и пени до того момента, когда ему стало известно об обнаружении факта неперечисления налога инспекцией;

— отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не может выступать отдельным основанием для вывода о получении необоснованной налоговой выгоды;

— налогоплательщик вправе предполагать, что если ИФНС не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у инспекции нет сомнений в правильности уплаты налогов. Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности;

— налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону;

— суммы возмещенных гражданину расходов, которые он должен будет понести для восстановления нарушенного права, не образуют экономической выгоды, поскольку согласно п. ст. 15 ГК РФ относятся к реальному ущербу. Соответственно, не являются доходом и суммы индексации, начисленные на возмещение реального ущерба, если целью индексации являлось восстановление покупательной способности присужденных денежных средств, а не получение дополнительной выгоды;

— законодательством не установлен срок обращения за получением имущественного налогового вычета в случае приобретения физическими лицами жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них.

«ОБЗОР правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2018 года по вопросам налогообложения»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»