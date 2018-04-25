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Замаскировали под склад: на улице Гагарина незаконно строили многоэтажку
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Замаскировали под склад: на улице Гагарина незаконно строили многоэтажку 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Государственная инспекция строительного надзора Самарской области добилась приостановки незаконного строительства многоэтажного дома на улице Гагарина, 175 (в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда). Об этом представители организации сообщили в своем аккаунте в Twitter.
Внимание инспекторов к стройке привлекли местные жители. Они заметили, что на площадке, где, судя по табличке на заборе, возводят склад, появился башенный кран.
Вот такую табличку разместил на заборе застройщик
— Гагарина, 175! Делаю предположение о самовольном строительстве МЖД. Входные группы, балконы, кирпичная кладка и кран для 10 этажей минимум! Судя по всему, в промзоне, — сообщил в инспекцию местный житель Георгий.
По информации Госстройнадзора, строительство ведут без разрешения. Ответственных сотрудников уже не раз привлекали к административной ответственности в виде штрафа.
— Работы приостановили. В настоящее время проводятся мероприятия по консервации объекта при сохранности конструкций, оборудования и материалов, — сообщили в инспекции.
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