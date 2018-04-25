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По сокращению штата можно уволить и одного сотрудника
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По сокращению штата можно уволить и одного сотрудника 

Время бухгалтера 1 час назад
Компания-автодилер рассталась по сокращению штата с одним старшим специалистом отдела качества сервиса и гарантии. Объяснила это тем, что данная должность убирается из «штатки» за ненадобностью.
Сотрудника, как полагается, известили об увольнении за 2 месяца, затем предложили 2 вакантные должности, от которых он отказался, и, не найдя у него преимущественного права остаться на работе, уволили.
Он решил, что сокращение 1 человека не сокращение вовсе, и обратился в суд.
Однако судьи подтвердили, что работодатель действовал в рамках закона.
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