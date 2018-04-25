Ещё
Энергетики готовятся отключить хабаровский комплекс «Агроэнерго»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергетики готовятся отключить хабаровский комплекс «Агроэнерго» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На 26 апреля 2018 года сотрудники АО «Дальневосточная генерирующая компания» запланировали отключение АО «СП „Агроэнерго“ от электричества. Как сообщили ИА »Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве сельского хозяйства, новым владельцами свинокомплекса не удалось договориться об отсрочке платежей и уже в ближайшие дни на предприятии может возобновиться падёж животных.
— С 13 апреля 2018 года был отключен газ, но без него ещё как-то можно продолжать работу, а если отключат электроснабжение, предприятие умрёт, — сказал заместитель генерального директора АО «СП „Агроэнерго“ Евгений Замареев.
По данным на 24 апреля, поголовье свиней на предприятии составляет около 10 тысяч, забойный цех при загрузке на полную мощность справится с такой работой недели за три. Привозить корм, воду и удалять с фермы отходы при таком количестве свиней без электричества будет невозможно — специалисты заявляют, что в таком варианте развития событий массовый падёж начнётся уже через два-три дня.
— 23 апреля были отключены второстепенные мощности АО „СП „Агроэнерго“, по планам, производственные помещения начнём отключать 26 апреля, — говорит начальник отдела информационной политики ПАО „ДЭК“ Олеся Глот. — Долг составляет 109 млн рублей и никаких действий по урегулированию ситуации руководство предприятия не принимает.
Напомним, в конце марта 2018 года стало известно о массовом падеже свиней на предприятии „Агроэнерго“ из-за нарушений условий содержания животных, на ферме не хватало необходимых кормов и ветеринарных препаратов, а работникам несколько месяцев не выдавали зарплату. Глава краевого Минсельхоза Александр Купряков ранее назвал ситуацию с комплексом „некрасивой историей“.
— Свиноводство — это бизнес с высокой рентабельностью и я уверен, что если дать „Агроэнерго“ отсрочку по выплате основных долгов, через год-полтора они смогут их погасить и выйти в прибыль, — говорит министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Хабаровского края. — Мы со своей стороны сделали всё, что только можно, но и новое руководство оставляет желать лучшего.
Хабаровский край сегодня: последние новости
В ТОР «Хабаровск» начали строить цеха для резидентов Отчет губернатора Хабаровского края о деятельности правительства (ТРАНСЛЯЦИЯ) Ситуация в банковском секторе улучшается - зампред Центробанка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс167
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»34
Кремль сменит формат инаугурации297
Садальский раскрыл тайну Галкина16
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы23
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение