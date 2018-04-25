Энергетики готовятся отключить хабаровский комплекс «Агроэнерго»

На 26 апреля 2018 года сотрудники АО «Дальневосточная генерирующая компания» запланировали отключение АО «СП „Агроэнерго“ от электричества. Как сообщили ИА » Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве сельского хозяйства, новым владельцами свинокомплекса не удалось договориться об отсрочке платежей и уже в ближайшие дни на предприятии может возобновиться падёж животных.

— С 13 апреля 2018 года был отключен газ, но без него ещё как-то можно продолжать работу, а если отключат электроснабжение, предприятие умрёт, — сказал заместитель генерального директора АО «СП „Агроэнерго“ Евгений Замареев.

По данным на 24 апреля, поголовье свиней на предприятии составляет около 10 тысяч, забойный цех при загрузке на полную мощность справится с такой работой недели за три. Привозить корм, воду и удалять с фермы отходы при таком количестве свиней без электричества будет невозможно — специалисты заявляют, что в таком варианте развития событий массовый падёж начнётся уже через два-три дня.

— 23 апреля были отключены второстепенные мощности АО „СП „Агроэнерго“, по планам, производственные помещения начнём отключать 26 апреля, — говорит начальник отдела информационной политики ПАО „ДЭК“ Олеся Глот. — Долг составляет 109 млн рублей и никаких действий по урегулированию ситуации руководство предприятия не принимает.

Напомним, в конце марта 2018 года стало известно о массовом падеже свиней на предприятии „Агроэнерго“ из-за нарушений условий содержания животных, на ферме не хватало необходимых кормов и ветеринарных препаратов, а работникам несколько месяцев не выдавали зарплату. Глава краевого Минсельхоза Александр Купряков ранее назвал ситуацию с комплексом „некрасивой историей“.

— Свиноводство — это бизнес с высокой рентабельностью и я уверен, что если дать „Агроэнерго“ отсрочку по выплате основных долгов, через год-полтора они смогут их погасить и выйти в прибыль, — говорит министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Хабаровского края. — Мы со своей стороны сделали всё, что только можно, но и новое руководство оставляет желать лучшего.