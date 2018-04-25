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На благоустройство дворов в Челябинской области выделили 500 миллионов рублей
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На благоустройство дворов в Челябинской области выделили 500 миллионов рублей 

74.ru 28 минут назад
Фото: 74.ru
На приведение в порядок дворов в Челябинской области по проекту «Реальные дела» в этом году выделили 500 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
— Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала, — подчеркнул Борис Дубровский. — Во всех городах и районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они нравятся. Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей.
В Челябинске по программе «Городская среда» в этом году отремонтируют 140 дворов. На эти цели планируют потратить около 140 миллионов рублей. Мы узнали, где благоустроят дворы, и отметили эти адреса на интерактивной карте.
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