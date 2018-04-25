На благоустройство дворов в Челябинской области выделили 500 миллионов рублей

— Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала, — подчеркнул Борис Дубровский. — Во всех городах и районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они нравятся. Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей.