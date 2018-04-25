Муниципалитеты Южного Урала получат 500 млн рублей на «Реальные дела» 

Муниципалитеты в Челябинской области в 2018 году получат 500 миллионов рублей на благоустройство по программе «Реальные дела», сообщают в пресс-службе главы региона.
«Программа, которую мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет, хорошо себя зарекомендовала. Во всех городах и муниципальных районах появились новые объекты, реконструированы существующие, людям они нравится. Считаю правильным продолжать движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей», — отметил Борис Дубровский.
Напомним, ранее Троицк, Сатка, Кыштым, Карабаш, Снежинск, Катав-Ивановск, Южноуральск и Аша подали заявки для участия во Всероссийском конкурсе на получение финансирования из федерального бюджета. В случае победы эти города могут потратить федеральные деньги на благоустройство.