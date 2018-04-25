Мэрия Казани рассказала, куда пропали озера в новом генплане города 

Мэрия Казани прокомментировала новый генплан города, где не оказалось озер, расположенных на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. «Казанский репортер» не нашел в плане Большое и Малое Чуйково. Городские власти настаивают, озера, все же, учтены. Судя по всему, их сохранят. «В составе генплана разработана схема природно-рекреационного комплекса. Согласно этой схеме озера Малое Чуйково и Большое Чуйково включены в природно-рекреационный комплекс», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в ответ на запрос редакции. Добавим, более подробный ответ на запрос мэрия обещает предоставить в ближайшее время.