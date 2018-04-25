Ещё
Мэрия Казани рассказала, куда пропали озера в новом генплане города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Казани рассказала, куда пропали озера в новом генплане города 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Мэрия Казани прокомментировала новый генплан города, где не оказалось озер, расположенных на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана. «Казанский репортер» не нашел в плане Большое и Малое Чуйково. Городские власти настаивают, озера, все же, учтены. Судя по всему, их сохранят. «В составе генплана разработана схема природно-рекреационного комплекса. Согласно этой схеме озера Малое Чуйково и Большое Чуйково включены в природно-рекреационный комплекс», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в ответ на запрос редакции. Добавим, более подробный ответ на запрос мэрия обещает предоставить в ближайшее время.
Казанский репортер: последние новости
В новом генплане не нашлось места для озер на Кварталах Прокуратура требует наказать сотрудников минздрава РТ после проверки Госсовет РТ обсудил отказ от московского времени
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах229
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру316
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста35
Минтруд успокоил россиян93
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение