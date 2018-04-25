Ещё
Мэрия Казани: озера по ул. Чуйкова не исчезнут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Мэрия Казани: озера по ул. Чуйкова не исчезнут 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Не указанные в новом генплане Казани озера Малое Чуйково и Большое Чуйково, расположенные в Ново-Савиновском районе, включены в природно-рекреационный комплекс, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе исполкома.
В генеральном плане Казани на карте озера по ул. Чуйкова выделены как территории водных объектов, не входящих в состав функциональных зон. Однако эти водоемы есть в схеме природно-рекреационного комплекса территории.
«В составе проекта Генплана Казани предусмотрена Схема природно-рекреационного комплекса городского округа Казань. Согласно ей территории с озерами по ул. Маршала Чуйкова сохраняются», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что этих озер нет в новом генплане города. В связи с этим казанцы забеспокоились, что водоемы собираются засыпать под строительство.
АиФ Казань: последние новости
8 наивных вопросов о транспорте в Казани во время ЧМ по футболу Право собственности прекратить. За что граждан могут лишить недвижимости? Президента Татарстана упрекнули в недостаточном внимании к языковому вопрос
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР67
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью133
«Бархатная революция»: начался распад коалиции49
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение