Мэрия Казани: озера по ул. Чуйкова не исчезнут

Не указанные в новом генплане Казани озера Малое Чуйково и Большое Чуйково, расположенные в Ново-Савиновском районе, включены в природно-рекреационный комплекс, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе исполкома.

В генеральном плане Казани на карте озера по ул. Чуйкова выделены как территории водных объектов, не входящих в состав функциональных зон. Однако эти водоемы есть в схеме природно-рекреационного комплекса территории.

«В составе проекта Генплана Казани предусмотрена Схема природно-рекреационного комплекса городского округа Казань. Согласно ей территории с озерами по ул. Маршала Чуйкова сохраняются», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что этих озер нет в новом генплане города. В связи с этим казанцы забеспокоились, что водоемы собираются засыпать под строительство.