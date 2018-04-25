Красноярские католики просят филармонию вернуть им органный зал 

Католики Красноярска подали заявление о безвозмездной передаче в собственность органного зала для сопровождения молитв. Основанием послужило то, что здание построили на средства прихожан, и раньше в нем проводились богослужения. Об этом сообщили в краевом Агентстве по управлению госимуществом.
Сейчас органом владеет Красноярская краевая филармония, однако прихожане хотят вернуть культурный центр, подкрепляя свою просьбу законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Римско-католический
храм в псевдоготическом стиле планируют использовать для богослужений и религиозных ритуалов.
На прошедшей неделе обыски прошли в московской «Истинно‐православной церкви». Сотрудники спецслужб изъяли партию запрещенной литературы.