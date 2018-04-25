Красноярские католики просят филармонию вернуть им органный зал

Католики Красноярска подали заявление о безвозмездной передаче в собственность органного зала для сопровождения молитв. Основанием послужило то, что здание построили на средства прихожан, и раньше в нем проводились богослужения. Об этом сообщили в краевом Агентстве по управлению госимуществом.

Сейчас органом владеет Красноярская краевая филармония, однако прихожане хотят вернуть культурный центр, подкрепляя свою просьбу законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Римско-католический

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