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Красноярские католики просят филармонию вернуть им органный зал
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Красноярские католики просят филармонию вернуть им органный зал 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Католики Красноярска подали заявление о безвозмездной передаче в собственность органного зала для сопровождения молитв. Основанием послужило то, что здание построили на средства прихожан, и раньше в нем проводились богослужения. Об этом сообщили в краевом Агентстве по управлению госимуществом.
Сейчас органом владеет Красноярская краевая филармония, однако прихожане хотят вернуть культурный центр, подкрепляя свою просьбу законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Римско-католический
храм в псевдоготическом стиле планируют использовать для богослужений и религиозных ритуалов.
На прошедшей неделе обыски прошли в московской «Истинно‐православной церкви». Сотрудники спецслужб изъяли партию запрещенной литературы.
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