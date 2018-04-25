За ночь на Садовом кольце в Москве выросли кустарники

На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Десант озеленителей трудился на Садовом кольце всю ночь, чтобы не мешать дорожному движению днем. Рабочие высадили кусты смородины альпийской, тем самым завершив ландшафтную композицию.

На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. В рамках проекта «Моя улица» этой весной будет высажено порядка 140 тысяч различных кустарников. Сочными цветами городские улицы окрасят спирея, сирень, чубушник. Особый колорит мегаполису придадут массивы дерна, пузыреплодника, лапчатки. Осенью на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской появятся яркие ягоды.

К этому проекту были привлечены для консультирования специалисты по растениям, дендрологи. Растения подбирались с учетом агрессивной городской среды. Понимали, что будет высаживаться вдоль Садового кольца. Здесь довольно плотный график, загазованность, пыль летит, зимой реагенты сыплют, то есть растения устойчивые

Перед высадкой кустарников специалисты тщательно подготовили почву. Были добавлены особые жидкие минеральные удобрения, для того чтобы максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Этот способ безопасен, как для людей, так и животных.

Проектировщики специально выбрали неприхотливые растения. Их посадка не требует сложных манипуляций и ухода. Достаточно вырыть в земле небольшую лунку сантиметров 30. Поместить корневую систему куста в нее, присыпать землей и позже утрамбовать почву. После того как эта клумба будет засажена, «озеленители» ее обильно прольют и перейдут к следующему участку.

Завершить озеленение центра планируют к концу мая. После этого

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никуда не денется, а будет чуть ли не ежедневно поливать растения и ухаживать за ними. По контракту с городом организация обязана следить и в случае необходимости обновлять зеленые насаждения в течение трех лет.

В прошлом году на Садовом кольце высадили декоративные яблони в рамках программы по благоустройству «Моя улица». В 30‐е годы яблоневые сады были вырублены при реконструкции московской транспортной системы.