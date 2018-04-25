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Директора компании по доставке суши и пиццы осудят за антисанитарию
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Директора компании по доставке суши и пиццы осудят за антисанитарию 

АиФ-Новосибирск 50 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске осудят директора предприятия питания за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Новосибирской области.
Следователи завершили очередное расследование уголовного дела. Генерального директора компании, которая занималась приготовлением и доставкой суши и пиццы, осудят.
Мужчина в возрасте 31 года в декабре 2014 года в Ленинском районе в одном из помещений организовал производство и доставку питания, свою точку он назвал «Кушай суши и пиццу».
При этом, работники этого предприятия нарушали целый ряд санитарно-эпидемиологических правил. Например, поварами и экспедиторами работали люди без медицинского осмотра. Для сырых продуктов и готовой продукции повара использовали одну и ту же посуду. Кроме того, мясо, которое использовалось для приготовления блюд, не имело никаких маркировок, а при перевозке продуктов нарушался температурный режим.
Из-за таких нарушений жители мегаполиса, которые заказали продукцию в этой точке, отравились и попали в больницу. К счастью, всем потерпевшим вовремя оказали помощь врачи, они уже выздоровели.
По данному делу следователи собрали необходимое количество доказательств. Дело направят в суд.
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