Директора компании по доставке суши и пиццы осудят за антисанитарию

Новосибирске осудят директора предприятия питания за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Новосибирской области.

Следователи завершили очередное расследование уголовного дела. Генерального директора компании, которая занималась приготовлением и доставкой суши и пиццы, осудят.

Мужчина в возрасте 31 года в декабре 2014 года в Ленинском районе в одном из помещений организовал производство и доставку питания, свою точку он назвал «Кушай суши и пиццу».

При этом, работники этого предприятия нарушали целый ряд санитарно-эпидемиологических правил. Например, поварами и экспедиторами работали люди без медицинского осмотра. Для сырых продуктов и готовой продукции повара использовали одну и ту же посуду. Кроме того, мясо, которое использовалось для приготовления блюд, не имело никаких маркировок, а при перевозке продуктов нарушался температурный режим.

Из-за таких нарушений жители мегаполиса, которые заказали продукцию в этой точке, отравились и попали в больницу. К счастью, всем потерпевшим вовремя оказали помощь врачи, они уже выздоровели.

По данному делу следователи собрали необходимое количество доказательств. Дело направят в суд.