Неожиданная развязка: суд вынес решение против одного из самых скрытых уральских олигархов

Коммерческие тайны придется раскрыть, долги бизнеса оплатить. Даже если он уже не твой. Настоящим сюрпризом завершилось рядовое заседание Арбитражного суда Свердловской области . 24 апреля 2018 года рядовое судебное заседание Арбитражного суда Свердловской области обернулось настоящей сенсацией. Неожиданно были подведены итоги длившегося уже более года и казавшегося бесконечным судебного разбирательства вокруг бывших активов Малика Гайсина, одного из богатейших и самых скрытых предпринимателей региона.

Напомним, речь идет о долгах компании ООО «Алдан» (60% компании некогда принадлежали Малику Гайсину), которые на основании субсидиарной ответственности арбитражный управляющий требовал взыскать с бывшего владельца, сообщает Znak.com. Иск был подан еще в апреле 2017 года, и сегодня должно было пройти рядовое заседание. Однако после того как судья в очередной раз решил прервать рассмотрение дела по предложению ответчиков, истцы затребовали его отзыва. Ходатайство об отзыве отклонили, но после перерыва судья неожиданно резко поставил точку в процессе, удовлетворив иск. По ходу разбирательства судья отдельно подчеркнул, что представителям ответчика придется раскрывать все финансовые дела фирмы, в том числе относящиеся к коммерческой тайне.

Дело это примечательно, прежде всего, тем, что стало прецедентом по взысканию «сомнительного» долга с одного из самых скрытых предпринимателей региона Малика Гайсина.

DK.RU недавно писал о том, что по последним данным, бизнес Малика Гайсина можно разделить на три направления.

К фармацевтике относится ОАО «Уралбиофарм», в совладельцах которого числятся фирмы «Индра-М» и «Вагран».

Промышленные активы: Малик Гайсин является генеральным директором ОАО «Уральский завод электрических соединителей Исеть» в Каменске-Уральском . Через свои структуры он контролирует предприятия группы «Промсредмаш». В нее входит Красногвардейский крановый завод, расположенный в Артемовском районе Свердловской области, который специализируется на производстве грузоподъемного и вентиляторного оборудования. Также в этой группе значится «Камышловский завод Лесхозмаш», производящее лесохозяйственную технику, пермский «Спецнефтихиммаш», оказывающий производственные услуги для предприятий ТЭК, курганское ОАО «Техоснастка», специализирующееся на производстве машин и оборудования специального назначения. Помимо всего прочего, Гайсин входит в совет директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод». Еще один его промышленный актив — ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция».

Так называемое хлебное направление — это, к примеру, «Первоуральский хлебокомбинат». Он является бенефициаром компании «Уральский хлеб». Также есть в собственности «Сухоложскийхлебокомбинат» и «Зареченскхлебопродукт», через который контролируется также Белоярский мукомольный завод. Вместе с женой бизнесмен входит в состав совета директоров ОАО «Хлеб Соликамска» ( Пермский край ) и ОАО «Березовский хлебокомбинат». «Хлебные» активы есть у семейства и на Южном Урале — это акционерные общества «Еманжелинскхлеб» и «Южуралхлеб», а также ОАО «Народный хлеб» в Челябинской области , которому, в свою очередь, подчиняется Коркинский хлебокомбинат.

Теперь бывший собственник должен будет оплатить долги фирмы, к которой формально не имеет отношения.