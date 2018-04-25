В таких условиях самолетики еще не запускали. Поддержка одного мессенджера на краю земли

На Ямале вахтовые работники, проживающие в Самбурге в вахтовом жилом комплексе ООО «СМК-Спецсервис», провели акцию в поддержку Telegram.

Они запустили из окна жилого балка бумажный самолетик, который тут же утонул в метровых снегах Заполярья. Впрочем и сам вагончик почти по крышу завален снегом. В таких условиях самолетики, пожалуй, никто не запускал.

Отметим, многие вахтовики, работающие на Ямале, поддерживают связь с миром именно через телеграмм-каналы. Многие из них имеют сотни и даже тысячи подписчиков.