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В таких условиях самолетики еще не запускали. Поддержка одного мессенджера на краю земли
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В таких условиях самолетики еще не запускали. Поддержка одного мессенджера на краю земли 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале вахтовые работники, проживающие в Самбурге в вахтовом жилом комплексе ООО «СМК-Спецсервис», провели акцию в поддержку Telegram.
Они запустили из окна жилого балка бумажный самолетик, который тут же утонул в метровых снегах Заполярья. Впрочем и сам вагончик почти по крышу завален снегом. В таких условиях самолетики, пожалуй, никто не запускал.
Отметим, многие вахтовики, работающие на Ямале, поддерживают связь с миром именно через телеграмм-каналы. Многие из них имеют сотни и даже тысячи подписчиков.
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