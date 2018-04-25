Гриппуют все. В Приуральском районе до 1 мая закрыли все школы и детсады на карантин

В Приуральском районе, по словам эпидемиологов, сложилась тревожная ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По распоряжению управления Роспотребнадзора по ЯНАО , все школы и детсады с 25 апреля закрыли на карантин, учащихся перевели на дистанционное обучение, в образовательных учреждениях проводят ряд противоэпидемических мероприятий.

«Ситуация в Приуральском районе волнительная, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 40% и на сегодня превышает пороговое значение на 155%. Все образовательные учреждения закрыли до 1 мая включительно», — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в ямальском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на Ямале за 16 неделю в больницы округа обратились 7297 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, показатель заболеваемости составил 134,7 случая на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18,9%. По сравнению с 15 неделей показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению увеличился на 8,6%. Наибольшее количество заболевших выявили среди воспитанников детсадов и школьников. За минувшую неделю выявили 85 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.