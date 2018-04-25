Ещё
Гриппуют все. В Приуральском районе до 1 мая закрыли все школы и детсады на карантин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гриппуют все. В Приуральском районе до 1 мая закрыли все школы и детсады на карантин 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Приуральском районе, по словам эпидемиологов, сложилась тревожная ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По распоряжению управления Роспотребнадзора по ЯНАО, все школы и детсады с 25 апреля закрыли на карантин, учащихся перевели на дистанционное обучение, в образовательных учреждениях проводят ряд противоэпидемических мероприятий.
«Ситуация в Приуральском районе волнительная, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 40% и на сегодня превышает пороговое значение на 155%. Все образовательные учреждения закрыли до 1 мая включительно», — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в ямальском управлении Роспотребнадзора.
Напомним, на Ямале за 16 неделю в больницы округа обратились 7297 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, показатель заболеваемости составил 134,7 случая на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18,9%. По сравнению с 15 неделей показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению увеличился на 8,6%. Наибольшее количество заболевших выявили среди воспитанников детсадов и школьников. За минувшую неделю выявили 85 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
ИА Север-Пресс: последние новости
Дмитрий Кобылкин: На всём протяжении Северного морского пути должна быть устойчивая связь Учёные прошли по маршрутам кочевий тазовских оленеводов Председатель Госдумы назвал Севморпуть точкой развития новой архитектуры торговых отношений на рынке СПГ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс163
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»34
Кремль сменит формат инаугурации297
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы22
Садальский раскрыл тайну Галкина14
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение