Минэкономразвития выступило против запрета продажи алкоголя нетрезвым людям

При этом ведомство поддерживает необходимость борьбы со злоупотреблением алкоголем.

В ноябре 2017 года Минздрав предложил ввести норму, согласно которой организации и индивидуальные предприниматели смогут отказать ‎в реализации алкогольной продукции лицам, находящимся ‎в состоянии опьянения.

При этом законопроект не обозначает, как именно торговцы могут определить, насколько нетрезв потребитель в таких ситуациях. В Минфине , который является одним из регуляторов рынка алкоголя, сомневаются, что предложенные Минздравом нормы можно реализовать. По мнению сотрудников ведомства, непонятно, как определить опьянение покупателей — по промилле в крови или в выдохе.

Также Минздрав предложил выделить в магазинах специальные места для демонстрации спиртного. Это должны быть отделы, секции или помещения, которые не доступны прямому обозрению покупателей. Также в этих отгороженных зонах нельзя использовать указатели, щиты и вывески. Данные требования не распространяются на точки, торгующие исключительно спиртным. Согласно планам министерства нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2018 года, отмечал.

В Минэкономразвития подчеркнули, что это может негативно сказаться на развитии предпринимательства.